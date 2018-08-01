Дефектная труба на Варшавской во время испытаний указала на необходимый ремонт фонтаном

Во время испытаний на теплосетях в Московском районе Петербурга нагрузки не выдержала труба на Варшавской улице. Дефект заметить было несложно — столб воды бил на высоту нескольких этажей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», течь дала труба диаметром 159 мм возле дома по Варшавской улице, 62. Утром 1 августа оставшиеся на время испытаний без воды жители окрестных домов могли наблюдать, как она выливается на газон, однако зрелище было недолгим. В настоящее время течь уже локализована. Температура воды в трубе на время испытаний не превышает 40 градусов.