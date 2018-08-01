«Как пить дать» - «Ночлежка» собирает питьевую воду для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» 1 августа начала акцию по сбору питьевой воды для бездомных людей «Как пить дать». Акция продлится неделю – до 8 августа.

Желающие помочь могут приносить воду в любой день недели с 9 до 22 часов в приют «Ночлежки» на Боровую улицу, 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1).

В организации отметили, что предпочтительнее негазированная вода в бутылках ёмкостью 0,5-0,6 л. Это наиболее удобная тара для раздачи. К тому же потом бездомным людям будет удобно носить с собой такие бутылки и наполнять их водой по мере возможности.

Всю собранную воду сотрудники и волонтёры «Ночлежки» раздадут нуждающимся людям на стоянках Ночного автобуса. За один рейс за помощью к нему приходит 150-200 человек.

Прошлым летом во время акции «Как пить дать» горожане собрали более одной тонны воды.

«В Петербурге нуждающимся негде найти источник безопасной питьевой воды: бездомным людям приходится пить из городских рек и каналов, с соответствующими последствиями для здоровья. Проводя эту акцию каждое лето, мы не просто собираем воду для питья. Мы напоминаем обществу о том, что у бездомных людей вообще нет доступа к воде: в общественные бани их не пускают, при этом не существует системы бесплатных туалетов и душевых пунктов. Нам всем не нравится, что некоторые бездомные плохо пахнут, но мы не задумываемся о том, что им просто негде помыться», – говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации «Ночлежка».