Ford проделает «фокус» с возрождением «каблука»

Компания Ford планирует вывести на рынок компактный пикап на базе следующей модели Ford Focus, сообщает Automotive News.

Это будет самый маленький в линейке грузовичков компании, предварительно он будет носить имя Courier (хотя уже звучат голоса в пользу возрождения некогда знаменитого названия Ranchero).

Особенность новинки — несущий кузов. Фактически это будет Ford Focus, подвергшийся «хирургической операции» по удалению некоторых «частей тела». Такой «фокус» уже давно никто не проделывает, хотя некогда грузовички на базе легковушек в прошлом были очень популярны, вспомним хотя бы знаменитый «каблук» «Москвич», он же Иж-2715. Да и сам Ford вплоть до 2013 года выпускал «каблучки» на базе Ford Fiesta для некоторых рынков Латинской Америки и даже поставлял их в Европу, пока этот сегмент не захватили микровэны типа «Рено Кангу», «Шкоды Практик» или собственный фордовский Tourneo.

Что именно сподвигло Ford на возврат к идее «каблуков», пока неясно. Вполне возможно, что несмотря на объявленную компанией программу свертывания производства легковушек высвобождаются мощности, которые надо как-то использовать.

Представитель Ford Майк Левин отказался напрямую комментировать информацию о новом грузовичке, но при этом весьма дипломатично и обтекаемо заметил, что компания планирует «значительно расширить модельный ряд» и «вступить в новые сегменты рынка со свежими идеями и дизайнерскими решениями».

Как может выглядеть новый «каблук» от «Форда», фантазируют в сети.

Видео: YouTube/WorldOfThing