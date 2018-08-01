Неудачи провалившего ЧМ-2018 нападающего Федора Смолова продолжаются. Теперь он разбил машину за 9 млн рублей

Нападающий сборной России и футбольного клуба «Краснодар» Фёдор Смолов попал в очередную историю. Как сообщает Kubnews , в ночь на 1 августа на улице Ставропольской 28-летний игрок за рулём автомобиля BMW M5 First Edition попал в ДТП.

Судя по фотографиям и видео, опубликованным очевидцами, Смолов на высокой скорости влетел в ограждение. От удара машину развернуло.

«Он как-то неправильно повернул руль и просто не вкрутил руль обратно. ... [очень быстро] он, в натуре, шел. Он ... [сломал] все. Диском он цепанулся жестоко», – рассказывает очевидец.

В результате аварии никто не пострадал. Машина получила сильные повреждения кузова. О причинах ДТП пока не сообщается. Получил ли какие-то травмы сам Смолов, тоже не уточняется.

Отмечается, что BMW M5 First Edition — эксклюзивная и дорогостоящая машина. На всю Россию таких всего 20 экземпляров. Цена автомобиля начинается от 8,9 млн рублей. Впрочем, в гараже Смолова есть и куда более дорогие машины. Например, суперкар Lamborghini Aventador за 30 млн рублей.

Напомним, Федор Смолов в составе сборной России на домашнем чемпионате мира дошел до четвертьфинала. Несмотря на однозначный успех команды в целом, сам форвард провалил турнир, не отметившись ни одним результативным действием. Более того, в решающей серии пенальти против сборной Хорватии в четвертьфинале Смолов решил пробить по-пижонски – ударом Паненки (способ исполнения футбольного пенальти, при котором мяч по навесной траектории подсекается в ворота, названный так в честь полузащитника сборной Чехословакии Антонина Паненки, таким образом забившего в финале Евро-1976), но вратарь легко отбил удар. За это форвард в дальнейшем подвергся жесткой критике со стороны болельщиков и журналистов.