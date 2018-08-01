Налоговая тайна осталась тайной. Запуск сервиса ФНС «Прозрачный бизнес» перенесли на 10 августа

Федеральная налоговая служба в очередной раз отложила запуск сервиса «Прозрачный бизнес». Он должен был начать работу 1 августа, но корреспонденту «Фонтанки» в течение утра не удалось зайти на портал pb.nalog.ru. В ФНС подтвердили, что сайт не заработал. «Запуск отложен на 10 августа», – сообщили в службе поддержки.

Причин переноса в налоговой не назвали. Другого способа увидеть данные, которые планировалось опубликовать 1 августа, нет.

Напомним, Федеральная налоговая служба с 1 июня обещала раскрыть информацию о компаниях, которая больше не подпадает под режим налоговой тайны – о численности сотрудников за календарный год, специальных налоговых режимах, которые были использованы, а также участии предприятия в консолидированной группе налогоплательщиков. Но позднее запуск сервиса перенесся на 1 августа.

После 1 октября 2018-го ФНС также планировала публиковать сведения о доходах и расходах, а также уплаченных налоговых сборах компаний. А уже с 1 декабря в сервисе должна была появиться информация о задолженности по пеням и штрафам.