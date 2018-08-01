Потомственному врачу нужна помощь

Пенсионерка Татьяна Михайловна – потомственный врач. Сидеть без дела на заслуженном отдыхе не любит, но состояние здоровья не позволяет заниматься любимыми делами – из-за тяжелого заболевания легких она «привязана» к громоздкому кислородному аппарату. Мобильный концентратор за госсчет не выдается, а купить его за свои деньги у пенсионерки нет возможности.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит содействия в сборе средств.

Киселева Татьяна Михайловна, 79 лет.

Необходим портативный кислородный концентратор.

Стоимость 253000 руб.

Татьяна Михайловна – потомственный врач. Окончив Педиатрическую академию, по распределению попала сначала в поселок на берегу Белого моря, потом коллеги упросили переехать в Териберку, еще через несколько лет – в Североморск. В 70-х по просьбе мамы, которая нуждалась в поддержке, вернулась в Ленинград. Потом были исследования в области гематологии, защита диссертации и долгая работа врачом-практиком.

«Я всегда держалась за работу, – рассказывает Татьяна Михайловна. – Очень жалела, что в 72 года пришлось уйти на пенсию. И сразу здоровье стало подводить, исчез стимул брать себя в руки. Всем молодым знакомым настойчиво рекомендую не торопиться на пенсию. Если голова светлая, а ноги держат, работайте. На заслуженном отдыхе не так уж и весело».

Сейчас Татьяну Михайловну радует дача, книги, телевизор и радио. К сожалению, тяжелое хроническое заболевание легких не дает покоя. Пожилой женщине необходима постоянная кислородная терапия. За счет городского бюджета она получила стационарный кислородный концентратор, который ей очень помогает. Однако из-за большого размера и особенностей эксплуатации им можно пользоваться только дома. Покупка портативного кислородного концентратора возможна только на личные средства пациента. Татьяна Михайловна тратит большую часть своей пенсии на лекарства. Хорошо, что есть муж, на его пенсию и живут. Купить мобильный концентратор она не в состоянии. А без него и без того нестабильное состояние здоровья ухудшается, становятся недоступны такие простые радости жизни, как прогулка в парке или поездка на дачу.

Помочь пожилой семейной паре кроме нас некому. Друзья, мы очень надеемся, что вы поддержите Татьяну Михайловну в ее желании полноценно дышать.

Страница Татьяны Михайловны на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/165/.

Благотворительный фонд также выражает признательность читателям «Фонтанки» за участие и активную поддержку подопечных фонда. Благодаря этой помощи были приобретены современные слуховые аппараты Татьяне Николаевне Николаевой.

С ними жизнь пенсионерки совершенно преобразилась – теперь она может полноценно беседовать с подругами, радоваться уже почти забытым звукам улицы и парков, наслаждаться музыкой.

«Очень радует качество аппаратов, — говорит Татьяна Николаевна. — Ими удобно пользоваться. Я даже могу сама что-то отрегулировать, плюс гораздо больше возможностей по настройке. И это замечательно! Спасибо за поддержку и помощь».