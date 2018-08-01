ДТП из-за странного выезда на встречку на Стачек попало на видео

Два серьёзных ДТП случились утром 1 августа в Санкт-Петербурге.

Три человека были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в результате столкновения двух автомобилей на проспекте Стачек, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор. «Жесть на Стачек перед Лени Голикова в сторону Кронштадтской площади. Синий автомобиль резко выехал на встречную полосу», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«За рулем кроссовера женщина сидела, лет 45. Проезжал буквально через 5 минут после аварии», – рассказывает Александр. Участники группы обсуждают, что стало причиной столь странного манёвра: возможно, водителю стало плохо, или её напугала тень на дороге.

Примерно в это же время на севере Петербурга пострадала пожилая женщина. Около 11:20 на Удельном проспекте, 17, водитель «Газели» наехал на старушку в зоне погрузки-выгрузки у магазина. Пенсионерка с тяжёлыми травмами госпитализирована, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По фактам ДТП проводятся проверки.