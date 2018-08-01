В Петербурге появится Крымский сквер

На проспекте Авиаконструкторов, у дома 18, к. 1, появится Крымский сквер. Постановление Смольного о присвоении нескольких новых названий безымянным объектам 26 июля подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Кроме Крымского сквера, в городе появятся Боткинский, Карпатский, Никольский скверы, сквер Раисы Штрейс и Николая Львова. Боткинским сквером назвали зеленую зону на Большом Сампсониевском, между Финляндским проспектом и Боткинской улицей, Никольским — участок Красной улицы в Колпино от Комсомольского канала до улицы Ремизова, Карпатским — участок между Малой Карпатской и Карпатской улицами напротив дома 23, к. 1, по Малой Карпатской.

Сквером Раисы Штрейс (заслуженный работник сельского хозяйства СССР, бывший гендиректор ПО «Лето» в Тосненском районе. — Прим. ред.) назвали зеленый участок на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, а сквером Николая Львова — кусочек зелени у дома 223 на проспекте Обуховской Обороны.