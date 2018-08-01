Смольный: На чемпионат мира в Петербург приехало полмиллиона иностранных туристов

В период чемпионата мира по футболу в Северную столицу въехало 512,7 тысячи человек. Об этом «Фонтанке» сообщили 1 августа в комитете по туризму. Из них 102 735 человек для прохождения границы использовали паспорта болельщика.

Больше всего туристов во время мундиаля приехало из Германии (55 606), Финляндии (48 564), США (46 591), Великобритании (30 619), Эстонии (29 339) и Китая (24 422).

Среди обладателей Fan ID преобладали граждане США (9428), Финляндии (8675), Бразилии (7261), Китая (5641), Аргентины (5617), Египта (5440), Швеции (5114), Германии (5110), Ирана (4975), Мексики (4173) и Марокко (4099).

Всего, по оценке Смольного, с 14 июня по 15 июля Северную столицу посетило 700 тысяч человек ( с учетом тех, кто въезжал через другие города), что совпадает с ранее сделанным прогнозом.

В среднем гости мундиаля провели в городе 2-3 дня. Средний уровень загрузки гостиниц в первые недели чемпионата составил 94%.

Но эти данные расходятся с оценками участников рынка, которые утверждают, что во время мундиаля отели стояли с рекордно низкой загрузкой. Так, аналитическая компания Hotel Advisors подсчитала, что удалось сдать 73,2% номеров, что на 16,1 процента меньше, чем в прошлом году.

Посещаемость музеев, по оценке Смольного, увеличилась в несколько раз. Так, в первые выходные после старта ЧМ-2018 ГМЗ «Петергоф» поставил рекорд, за три дня приняв больше 100 тысяч гостей. Также вырос спрос на экскурсионные прогулки на двухэтажных автобусах, сообщают в комитете по туризму, но точных оценок не приводят.