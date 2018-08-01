Магазину «Сантехника-Онлайн» в Санкт-Петербурге исполнился год

Мария Нигголь

1 августа магазин «Сантехника-Онлайн» в Санкт-Петербурге отмечает свой первый юбилей. За прошедший год бренд прочно закрепился в Северной столице, шагнув из онлайн-продаж в оффлайн-пространство.

В выставочном зале площадью 400 кв. метров покупатели могут в деталях рассмотреть популярные модели сантехники отечественных и зарубежных брендов и познакомиться с новинками, эксклюзивно представляемыми торговой сетью. Двери магазина открыты с 8 до 23 часов. А склад круглосуточно обрабатывает заказы и отгружает товары.

С июня 2018 для всех петербуржцев доступна эксклюзивная услуга: в магазине теперь работает дизайнер и желающие могут бесплатно получить дизайн-проект с визуализацией обновленной ванной комнаты. Все отделочные материалы и сантехника, которые будут использованы при разработке макета, есть в наличии в шоу-руме.

Руководитель филиала в Санкт-Петербурге Юлия Пискарева:

– Клиенты охотно прислушиваются к рекомендациям дизайнера. Интересно, что некоторые покупатели узнали про услугу благодаря информации на сайте, именно она побудила их к нам приехать.

Хорошо оснащенный торговый зал с компьютерами в кассовой зоне и уютной приемной для покупателей делают покупку сантехники делом нескольких минут. Продавцы-консультанты рассказывают о преимуществах и недостатках различных товаров и оперативно оформляют доставку по нужному адресу. Для желающих сэкономить доступен самовывоз. При этом «Сантехника-Онлайн» всегда помогает с погрузкой крупногабаритных покупок в личный транспорт.

Адрес магазина в Санкт-Петербурге: ул. Благодатная, 67д (станции метро «Бухарестская» и «Электросила»).

Справка:

ИП Белов Сергей Александрович, ИНН 235201128300, ОГРНИП 313501234000013, Контактный телефон: 8 (495) 665-70-75