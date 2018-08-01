Россия вышла в лидеры по атакам на криптобиржи

Россия, США и Китай стали безоговорочными лидерами по количеству кибератак на 19 крупнейших мировых бирж, торгующих электронными валютами, в период с 2016 по 2017 год.

«Количество [кибератак] увеличилось на 369%. Антирекорд показал первый месяц 2018 года: из-за повышенного интереса к криптовалютам и блокчейн-индустрии количество инцидентов в январе выросло на 689% по сравнению со среднемесячным показателем 2017 года», – цитирует исследование компании Group-IB «Коммерсант».

При этом подчеркивается, что большинство взломов произошли по вине самих клиентов, которые невнимательно относились к своим личных кабинетам. Анализ безопасности 19 бирж показал, что у участников нет 100% гарантии уберечься от взломов.

Исследователи прогнозируют, что в 2018 году количество кибератак будет только расти.