В Петро-Славянке, Красносельском и Петроградском районах появится еще по одному храму

В Петроградском районе, восточнее дома 11 А по Константиновскому проспекту, построят новый храм. Соответствующее постановление 30 июля подписал губернатор Полтавченко.

С заявкой выступила Санкт-Петербургская епархия. Церковь появится на участке в 2500 кв. м. С РПЦ заключат договор безвозмездного пользования на период строительства.

Второй храм появится на проспекте Героев, участок 14, в Красносельском районе. Постановление о выделении участка подписано тогда же, 30 июля.

Ранее, 13 июля, губернатор выделил еще один участок под церковь — в Петро-Славянке, улица Коммунаров, участок 3, — по заявлению прихода Свято-Троицкого собора Колпино. Здесь хотят построить одноэтажный храм на 200 человек. Тут уже была церковь, ее построили в 1910 году, но в 1941-м здание было утрачено.

8 февраля этого года митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий заявил на заседании епархиального совета, что ежегодно в каждом петербургском православном благочинии должен открываться хотя бы один приход и что церкви необходимо изыскивать участки для строительства храмов .