Тимати заплатит штраф за импровизированный концерт в центре Москвы. Полиция расценила экспромт как массовую акцию, повлекшую нарушение порядка

Музыкант Тимур Юнусов решил порадовать поклонников импровизированным концертом на улицах Москвы, однако полицейские не оценили творчества известного рэпера. Теперь ему придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа.

Тверской районный суд столицы признал рэпера Тимати виновным в организации массовой акции с нарушением общественного порядка. Об этом 1 августа сообщает «Медиазона».

Тимати в компании коллеги по лейблу Black Star Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, в ночь на 21 июля устроил спонтанное выступление на Большой Дмитровке. Певцы припарковали на улице автомобиль, установили на крышу колонки и исполнили несколько своих композиций. Послушать творчество артистов собралась толпа, что вызвало пробку. За это в ОВД Большая Дмитровка на музыкантов составили протоколы по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 20 тысяч рублей или 15 суток ареста.

Тимати не согласился с наказанием, написав в своем инстаграме: «( 7мин на крыше авто – припаркованного на тротуаре ) это наряду с остальным, конечно тяжкое преступление, учитывая что во время ЧМ2018 половина улиц в центре были регулярно перекрыты )))))» (Орфография и авторский стиль сохранены. — Прим. ред.)

Кроме того, рэп-исполнитель посоветовал правоохранительным органам «заниматься серьезными делами в городе, а не пытаться пиариться на наших именах» .