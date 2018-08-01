18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+28°C
/ Завтра: +29
$ 62.56р
73.11р
15:12 01.08.2018
Расширенный поиск

Общество
01.08.2018 12:36
Печать

Тимати заплатит штраф за импровизированный концерт в центре Москвы. Полиция расценила экспромт как массовую акцию, повлекшую нарушение порядка

Музыкант Тимур Юнусов решил порадовать поклонников импровизированным концертом на улицах Москвы, однако полицейские не оценили творчества известного рэпера. Теперь ему придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа.  

Тверской районный суд столицы признал рэпера Тимати виновным в организации массовой акции с нарушением общественного порядка. Об этом 1 августа сообщает «Медиазона».

Тимати в компании коллеги по лейблу Black Star Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, в ночь на 21 июля устроил спонтанное выступление на Большой Дмитровке. Певцы припарковали на улице автомобиль, установили на крышу колонки и исполнили несколько своих композиций. Послушать творчество артистов собралась толпа, что вызвало пробку. За это в ОВД Большая Дмитровка на музыкантов составили протоколы по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 20 тысяч рублей или 15 суток ареста. 

Тимати не согласился с наказанием, написав в своем инстаграме: «( 7мин на крыше авто – припаркованного на тротуаре ) это наряду с остальным, конечно тяжкое преступление, учитывая что во время ЧМ2018 половина улиц в центре были регулярно перекрыты )))))»  (Орфография и авторский стиль сохранены. Прим. ред.)

Кроме того, рэп-исполнитель посоветовал правоохранительным органам «заниматься серьезными делами в городе, а не пытаться пиариться на наших именах» .

 

ОВД Большая Дмитровка салют )) Не понимаю СМИ и статьи о 15 сутках ?? Вы то ли с законодательством не знакомы, либо вам писать не о чем !!! От 10-20т административный штраф за хулиганство ( 7мин на крыше авто – припаркованного на тротуаре ) это наряду с остальным, конечно тяжкое преступление, учитывая что во время ЧМ2018 половина улиц в центре были регулярно перекрыты ))))) К человеку проявившему интерес к возбуждению этого «громкого» дела хочется обратиться: Может лучше заниматься серьезными делами в городе, а не пытаться пиарится на наших именах ?! Гэнкста рэп пошел 🤣🤣🤣

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Компания Л1
01.08.2018 14:18

«Л1» и «Конфидент»: шесть лет плодотворного сотрудничества

В августе 2018 года исполняется шесть лет с момента, как компании «Л1» и «Конфидент» подписали свой первый контракт.
Группа компаний «ЦДС»
01.08.2018 11:51

Жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован новым банком-партнером – АКБ «Российский капитал» (АО). Ипотечные кредиты предоставляются по ставке от 8,5%.
31.07.2018 16:27

Лаборатория качества LEGENDA: отделка

В smart-комплексах "LEGENDA Дальневосточного" и "LEGENDA Комендантского", которые строятся в Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга, полным ходом идёт один из финальных этапов – отделка
СК «Полис Групп»
31.07.2018 15:30

ЖК «Полис на Московской» аккредитован ведущими банками

Новый проект комфорт-класса СК «Полис Групп» городской квартал «Полис на Московской» аккредитован ведущими банками в рамках ипотечных программ.
Петербургская недвижимость
31.07.2018 15:19

«Петербургская Недвижимость» представляет квартиры в ЖК «New Time»

«Петербургская Недвижимость» стала партнером «РосСтройИнвест» по реализации квартир ЖК «New Time» в Приморском районе.
Setl City
31.07.2018 15:08

В парке возле ЖК «Солнечный город» закончены основные строительные работы

В парке отдыха рядом с ЖК «Солнечный город», который Setl City возводит в Красносельском районе, закончены основные строительные работы и высажены деревья и кустарники
Yota
31.07.2018 13:26

Yota запустила простой конструктор для планшета

Yota запустила простой конструктор для планшета. Теперь пользователям доступны три пакета трафика на выбор, подключение безлимитного доступа к самым популярным приложениям, а также возможность купить пакет исходящих минут
ПАО «Группа ЛСР»
31.07.2018 12:46

В «Цивилизации» достроен первый дом

«Группа ЛСР» завершила строительство первого дома в одном из своих масштабных проектов в Санкт-Петербурге. На днях компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №1 в составе жилого комплекса «Цивилизация»
фото предоставлено пресс-службой ЦДС
31.07.2018 11:22

В Петербурге стартовал сезон бесплатной йоги

В двух петербургских парках – имени Академика Сахарова и в Палевском саду – состоялись первые бесплатные занятия по йоге* для всех желающих
АО «Строительный трест»
31.07.2018 10:52

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в июле

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», а также МФК AVATAR. 5 лот ЖК NEWПИТЕР в городском поселке Новоселье – получено разрешение на ввод в эксплуатацию
Строительный холдинг «ПСК»
30.07.2018 17:01

ЖК «Славянка» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс «Славянка» «Петербургской строительной компании» 27 июля 2018 года получил аккредитацию Сбербанка.
ГК «КВС»
30.07.2018 16:21

Социальная инфраструктура в «Ясно.Янино» продолжает активно развиваться

В микрорайоне «Ясно.Янино» совсем скоро начнет работать медицинский центр