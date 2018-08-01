«Гелендвагены» отзывают: они слишком быстро ездят задним ходом

Mercedes отзывает все экземпляры самой мощной модификации «Гелендвагена» G-65, проданные в США за последний год, пишет Motor1.

Причина проста: шестилитровый V-12 двигатель мощностью 621 л. с. позволяет не только очень быстро двигаться вперед, но и слишком быстро – назад. На скорости больше 25 км/ч при движении задним ходом «автомобиль может вести себя нестабильно», что, в свою очередь, «может привести к переворачиванию автомобиля и риску нанесения повреждений пассажирам», отмечается в сопроводительном письме владельцам злосчастных «Геликов».

К счастью, исправить проблему несложно – достаточно перепрограммировать бортовой компьютер, и ваш дорогой немецкий вездеход будет так же легко набирать сотню на 5,1 секунды при движении вперед, но задним ходом вы из него не выжмите более 25 км/ч, сколько бы ни давили на газ.