Петербуржец месяц разбирал железную дорогу в Красном Селе на металлолом, почти триста тонн потянули на минимальную тяжесть статьи

На станции Красное Село транспортная полиция задержала петербуржца с ломом и гаечным ключом. Железную дорогу в этом месте он методично разбирал в течение месяца, сняв 275 тонн металла.

Как сообщает 1 августа управление на транспорте МВД РФ по СЗФО, безработный 38-летний петербуржец больше месяца ежевечерне приходил с инструментами на территорию станции Красное Село. Он снимал с путей соединительные детали железной дороги и сдавал их в металлолом. В конце июля его задержали на месте, в процессе скручивания. Выяснилось, что за время своих вылазок ему удалось снять 275 тонн деталей, однако квалификация уголовного дела не потянула даже на крупный размер.

В транспортной полиции это объяснили скромным ущербом, указанным в заявлении, — 20 тысяч рублей. Компании, которые скупают металл, указывают на своих сайтах такую сумму только за одну тонну черного металла. Исходя из их расценок, пойманный петербуржец мог обогатиться минимум на 5 миллионов. Часть первая статьи «Кража» грозит задержанному штрафом от 80 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.