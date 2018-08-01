«Уральские авиалинии» возобновили полеты в Наманган из Санкт-Петербурга

фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в конце июля возобновила рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Наманган. Полеты выполняются на современных и комфортабельных авиалайнерах семейства Airbus 320 один раз в неделю по средам. Вылет из аэропорта «Пулково» в 22:00, прилет в Наманган в 04:45.

Наманган – второй город по величине после Ташкента в Узбекистане, административный центр Наманганской области. Город знаменит своей многовековой историей, например, в его окрестностях находятся руины древнего домонгольского города Аксикент. Кроме того, в Намангане можно поправить здоровье и отдохнуть на бальнеологическом курорте «Чартак».

Отправиться в узбекский Наманган можно купив билет на сайте авиакомпании uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).