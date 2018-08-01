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Недвижимость
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01.08.2018 14:18
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«Л1» и «Конфидент»: шесть лет плодотворного сотрудничества

«Л1» и «Конфидент»: шесть лет плодотворного сотрудничества

Компания Л1

В августе 2018 года исполняется шесть лет с момента, как компании «Л1» и «Конфидент» подписали свой первый контракт.

Совместными усилиями построено два жилых комплекса бизнес-класса: «Премьер Палас» и «Империал» и один комфорт-класса. Сейчас продолжается работа над жилым комплексом комфорт-класса «Маршал», который будет введен в эксплуатацию в этом году.

В общей сложности это около 200 этажей и 259 тысяч кв. м. жилья. Благодаря слаженной работе двух компаний, за шесть лет в городе появилось 12 новых жилых зданий, большая часть из которых уже заселена.

Начиная с первого проекта, компании договорились о том, что главной целью совместной деятельности станет работа над улучшением потребительских качеств зданий для того, чтобы жильцы могли получить максимум комфорта. Все жилые комплексы Компании Л1, возведенные в рамках контрактов с компанией «Конфидент», оснащены надежными и современными инженерными системами. Так, например, в комплексе «Премьер Палас», уже в 2012 году компании начали применять технологию горизонтальной поквартирной разводки системы отопления, которая на тот момент считалась передовой.

Павел Андреев, руководитель Компании Л1: «6 лет партнерства в наших условиях – серьезный срок. Тем более, в строительной области. Застройщику не всегда просто найти достойное качество подрядных работ. И когда это происходит, то партнерство становится длительным. Думаю, наше сотрудничество и дальше будет столь же успешным, и впереди у нас будет немало замечательных проектов».

Петр Кузнецов, директор компании «Конфидент»: «Наши компании появились на рынке в одно время, 26 лет назад. Обе компании смогли найти свой путь, достойно пройти все экономические перипетии и остаться среди лидеров. Поэтому наши взгляды на стратегию развития, во многом, совпадают. Мы полагаем, что сегодня, в условиях ужесточившейся конкурентной борьбы, нужно не только найти баланс между изменяющимся законодательством, стоимостью строительства, комфортом потребителя и долговечностью дома. Важно опережать рынок и быть уверенным в партнерах».  

 

Справка:

Л1 Строительная компания №1 – строительно-инвестиционный холдинг. Создана в Петербурге в 1992 году. За 26 лет в Петербурге построено порядка 160 домов. Основная деятельность – строительство жилых комплексов.

Компания «Конфидент» с 1992 года работает в области проектирования, монтажа и сервисного обслуживания полного спектра внутренних инженерных систем.

 

ЖК "Премьер Палас" – застройщик ООО «Л1-4», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-premier-palas/dokumenty

ЖК «Маршал» -  застройщик ООО «Верона Менеджмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-marshal/dokumenty

ЖК «Империал» - застройщик ООО «Л1-5», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-imperial/dokumenty

 

 

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