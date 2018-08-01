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Происшествия
01.08.2018 12:10
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Грузовой состав с мазутом перевернулся около Кировского завода, на месте работают экологи

Четыре вагона грузового состава перевернулись утром 1 августа на улице Калинина в Петербурге. Из одного из них вылился мазут. 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, груженные мазутом вагоны сошли с рельсов около 52 дома по улице Калинина. Стекающее по каплям топливо образовало лужу размером около 10 квадратных метров. Спасатели залили ее активной пеной. По словам представителей городского комитета по природопользованию, дальнейшую обработку, в случае необходимости, проведет подведомственное Смольному ГУП «Экострой». 

Подъездные пути и состав, отмечают в ОЖД, принадлежат частной организации. В пресс-службе Кировского завода, неподалеку от которого сошли с рельсов вагоны, опровергли причастность к происшествию. 

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