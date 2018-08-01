Жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован еще одним банком

Группа компаний «ЦДС»

Жилой комплекс бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован новым банком-партнером – АКБ «Российский капитал» (АО). Ипотечные кредиты предоставляются по ставке от 8,5%.

АКБ «Российский капитал» (АО) (на 100% принадлежит ДОМ.РФ) аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка», возводимый Группой ЦДС в квартале, ограниченном Белоостровской и Кантемировской улицами, а также Вазаским и Красногвардейским переулками.

Ипотечные кредиты для покупки квартир в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка» предоставляются по ставке от 8,75% годовых. Срок кредита – от 3 до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос от 20% от стоимости выбранного объекта недвижимости. Кредит предоставляется на сумму от 500 тысяч рублей до 20 млн рублей.

Комиссии за рассмотрение заявки и выдачу средств отсутствуют. Частичное и полное досрочное погашение кредита возможно без комиссии и ограничений по сумме.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.roscap.ru

ЦДС «Чёрная Речка» – новый комфортабельный микрорайон с мультифункциональной средой для жизни и отдыха. Квартал состоит из девяти разновысотных корпусов от 10 до 14 этажей, рассчитанных на 4800 квартир. Все здания спроектированы в соответствии с современными стандартами европейской архитектуры и имеют собственное закрытое внутридворовое пространство, где разместятся зоны отдыха и детские игровые площадки. Для удобства автомобилистов в комплексе предусмотрены подземные автостоянки на 2688 машиномест. Для маленьких жителей комплекса ЦДС «Чёрная Речка» будут возведены школа и два детских сада.

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

Справка о Группе ЦДС

ЦДС «Чёрная Речка» – застройщик ООО "Городская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru