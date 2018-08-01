«Газель» на Железнодорожном застряла в просевшем асфальте

Грузовик «ГАЗ» ушёл в асфальт, просевший на месте коммунальной аварии на Железнодорожном проспекте, утром 1 августа, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал», заявка на вытекание на Железнодорожном проспекте поступила сегодня в 6:55. Дефект возник на трубе диаметром 150 мм. На место оперативно выехала аварийная служба, к 7:30 его огородили четырьмя бонами. На водоснабжении происшествие не сказалось.

В 10:50 ремонтная бригада локализовала течь. К тому моменту кто-то уже сдвинул ограждения: прибывшие ремонтники не нашли их на своих местах. Вероятно, из-за этих случайных или намеренных действий неизвестных лиц водитель «Газели», объехав один из бонов, принял вправо и попал как раз на участок промыва.

«Пытались его вытянуть – не вариант, там полмашины ушло. Вызвал ГАИ, ждёт», – рассказывает Федя в «ДТП и ЧП».

Автомобили нередко попадают в зону коммунальных аварий. 18 июля на Васильевском острове асфальт просел прямо под припаркованным «Ленд Ровером». Его вызволяли с помощью двух эвакуаторов, построивших «мост». Очевидцы сняли неординарное спасение на видео.