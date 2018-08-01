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Спорт
01.08.2018 12:06
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Новый спортивный директор «Зенита» уже приступил к работе. Он пытается переманить в Петербург двух игроков «Манчестер Юнайтед»

Футбольный клуб «Зенит» предпринимает попытки приобрести нескольких футболистов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», петербургская команда претендует на 28-летнего аргентинского защитника Маркоса Рохо и 24-летнего шведского защитника Виктора Линделефа.

Рохо выступает в «МЮ» с 2014 года. В прошлом сезоне отыграл 12 матчей за англичан. По сведениям местных СМИ, главный тренер Жозе Моуринью намерен расстаться с игроком и купить вместо него 25-летнего защитника «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайра. На счету Рохо победа в чемпионате Аргентины в составе «Эстудиантес» (2010), Кубке и Суперкубке Англии (2016) и Лиге Европы (2017). В составе сборной Аргентины стал серебряным призером чемпионата мира-2014. С 2010 по 2012 год играл за «Спартак».

Линделеф перешел в «МЮ» из «Бенфики» в 2017 году. В сезоне-2017/18 сыграл за англичан в 29 матчах во всех турнирах. В составе «Бенфики» трижды выигрывал чемпионат Португалии (2013/14, 2015/16, 2016/17). В качестве игрока молодежной сборной Швеции стал чемпионом Европы до 21 года (2015). Участник взрослых чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира 2018 года.

Возможные трансферы Рохо и Линделефа связывают с приходом в «Зенит» нового спортивного директора Хавьера Рибалты , в прошлом сезоне как раз возглавлявшего скаутскую службу «Манчестер Юнайтед». Ранее официальная англоязычная версия твиттера «Зенита», анонсируя подписание Рибалты, намекнула на новые трансферные новости.

«Итак, это одно прибытие из Манчестера. Кто следующий?» — написано в твиттер-аккаунте «Зенита».

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