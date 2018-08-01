Американский инвестбанк Goldman Sachs увеличил долю в петербургском ТРК «Лето»

Американский инвестбанк Goldman Sachs увеличил свою долю в компании Malltech, владеющей сетью торговых центров. Об этом 1 августа сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на двух контрагентов девелопера.

По данным издания, пакет банка вырос с 28% до 50%. Переход доли произошел в счет кредита, который ранее Goldman Sachs выдал Malltech на выкуп у ВТБ петербургского ТРК «Лето».

В Malltech и Goldman Sachs от комментариев отказались.

Напомним, сделка по покупке ТРК «Лето» состоялась весной 2018 года. Она оценивалась в 150-170 млн долларов. В портфель Malltech также входит сеть региональных торгцентров «Планета», торгцентр «Аура» в Новосибирске, логистический парк «Крекшино» в Подмосковье.