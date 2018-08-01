ПФР выделит на повышение пенсий работающим пенсионерам 10,7 млрд рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) провел перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам, в результате которого на повышение пенсий предусмотрено 10,7 млрд рублей в 2018 году, сообщили в пресс-службе организации 1 августа.

«Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет 235,74 рубля. На проведение перерасчета страховых пенсий в бюджете Пенсионного фонда России в 2018 году предусмотрено 10,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 августа работающие пенсионеры, за которых работодатели платили страховые взносы в 2017 году, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка составит 235,74 рубля.

В августе 2017 года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016 году. Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 169 рублей.

19 июля текущего года Госдума ФС РФ приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста. Законопроект поддержали 328 депутатов, против проголосовали 104 парламентария. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Возраст выхода на пенсию планируется повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 год.