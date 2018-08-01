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Туризм
01.08.2018 11:45
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Клиенты закрывшейся «Матрешки-тур» получают отказы в выплате страховки

Клиенты закрывшегося петербургского туроператора «Матрешка-тур» завалили страховщиков заявлениями о компенсациях. Сумма требуемых выплат уже выше финансового покрытия фирмы на 7 миллионов рублей. Очевидно, что деньги получат не все. Остальным придется идти в суд.  

Нерадостные новости для пострадавших туристов сообщает 1 августа Ассоциация туроператоров России. Там рассказали: на вчерашний вечер страховая компания «Якорь» получила от обиженных клиентов 287 заявлений на общую сумму 32,4 млн. При этом финансовая гарантия «Матрешки-тур» гораздо меньше – 25 млн рублей. Не нужно быть аналитиком, чтобы понять — деньги вернут далеко не все. 

Как заявляют в АТОР со ссылкой на «Якорь», например, не могут рассчитывать на компенсации владельцы билетов на отмененные рейсы в Китай, Израиль и Болгарию.

«У этих туристов страховое событие произошло до объявления о прекращении деятельности туроператора. Компенсации получат те туристы, чьи туры не состоялись после соответствующего заявления «Матрешки-тур». Остальные туристы могут обратиться в суд с иском к туроператору», – заявили представители «Якоря».

Напомним, «Матрешка» заявила о своей несостоятельности 22 июня 2018 года. 

По информации «Якоря», большинство заявлений, поступающих сюда, не подлежит удовлетворению. В реестре на сайте страховщика уже 39 отказов в выплате компенсаций на 4,8 млн рублей. Единственный шанс вернуть свои деньги у получивших отказ – обжаловать решение страховой компании в суде.

Справка:

«Матрешка-тур» официально объявила о прекращении деятельности 22 июня 2018 года в связи с невозможностью исполнения обязательств. Фактически туроператор закрылся еще в начале лета. Несмотря на проблемы, компания успешно продавала туры в мае, после чего ее телефоны перестали отвечать, а офисы закрылись.

Финансовые трудности «Матрешки» начались после того, как в декабре прошлого года Китай не предоставил туроператору место под рейсы. Из-за этого в Поднебесную не удалось улететь новым туристам. Параллельно не смогли вовремя вернуться более 160 человек, которым пришлось продлить отпуск на неделю и получать выездные визы. Позже «Матрешка-тур» закрыла направления в болгарскую Софию и израильскую Овду.

Чтобы расплатиться с туристами, «Матрешка-тур» продала «Аврору БГ». Этот оператор специализировался на болгарском направлении. Сама «Аврора» уже тоже испытывает проблемы — ей пришлось приостановить чартерную программу.

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