Продажи автомобилей в Петербурге за полгода выросли на 20%

В первой половине 2018 года в Петербурге продано 74 720 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года, посчитало агентство «Auto-Dealer-СПб».

Но за последний месяц темпы роста спроса сильно замедлились. Только в июне автомобильные дилеры Северной столицы реализовали 14 094 машины – на 10% больше, чем за первый месяц лета 2017 года. По мнению экспертов, виноват в этом чемпионат мира по футболу, из-за которого в салонах заметно снизился трафик.

Лидером продаж по итогам первого полугодия стал Hyundai. В июне марка обновила собственный рекорд продаж за один месяц – было реализовано 2162 автомобиля. Также в первой тройке уверенно закрепились Kia и Lada.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января – июня 2018 года составила 8,8% (за 6 месяцев 2017 года – 8,7%).