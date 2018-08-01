Крейсер «Аврора» включен во всемирный список особой туристической привлекательности

Международный комитет по вопросам туристической привлекательности и устойчивому развитию на заседании в Йоханнесбурге принял решение включить крейсер «Аврора» в свой список особых туристических объектов. Сертификат об этом был передан команде корабля перед Днем ВМФ. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Евразийской организации экономического сотрудничества.

Помимо легендарного корабля, Петербург также представлен в нём Государственным Эрмитажем. Кроме того, в список особой туристической привлекательности от России вошли столичные храм Христа Спасителя, ВДНХ, собор Василия Блаженного, Третьяковская галерея, Большой театр и Кремль, а также мост на остров Русский, озеро Байкал, Обь, Енисей, Амур и другие объекты.

Напомним, что «Аврора» входит в боевой состав Балтийского флота. Крейсер первого ранга был построен в 1903 году. Он принимал участие в Русско-японской войне (1904 – 1905), Первой мировой войне (1914 – 1918), в событиях Гражданской войны и военной интервенции в России (1918 – 1922), а также в Великой Отечественной войне (1941 – 1945) — правда, уже стоя у причала. В июне в центральной части крейсера по сохранившимся чертежам восстановили православный храм.