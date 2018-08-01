КамАЗы и «Транспортеры» столкнулись под Ростовом: много погибших

Дважды за два дня в Ростовской области произошли смертельные ДТП с одинаковыми участниками – КамАЗ и Volkswagen Transporter.

Как сообщает ГУ МВД по Ростовской области, шесть человек погибли и двое попали в больницу в ночь на 1 августа в результате аварии на 791-м километре автодороги М-4 «Дон» (Чертковский район).

По предварительной версии, у КамАЗа, ехавшего в сторону Ростова, лопнул тосольный патрубок, и 48-летний водитель свернул на обочину, чтобы остановиться. И тут в него врезался двигавшийся за ним «Фольксваген Транспортер». По данным издания «Блокнот Ростов», «Фольксвагеном» управлял 44-летний мужчина.

Фото: 61.мвд.рф

Три человека погибли и шестеро пострадали вечером 30 июля на 11-ом километре дороги Ростов – Волгодонск. На этот раз, как пишет «Блокнот Ростов», КамАЗ догнал попутный «Транспортер»: 35-летний шофер нарушил безопасную дистанцию.

В микроавтобусе на работу ехали вахтовики. Трое из них скончались на месте, еще шестеро были госпитализированы.

Видео: YouTube/RostovGazeta.ru