18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+28°C
/ Завтра: +29
$ 62.35р
73.07р
11:48 01.08.2018
Расширенный поиск

Доброе дело
01.08.2018 11:10
Печать

Александр Друзь поработал гончаром, чтобы помочь детям

Александр Друзь пришел в Театр гончарного волшебства "Лисий остров", чтобы попробовать поработать за гончарным кругом и помочь детям.

Александр Друзь поработал гончаром, чтобы помочь детям

Дмитрий Шайфер /

Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой совы», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова» Александр Друзь принял участие в благотворительной акции – уже несколько месяцев в "Лисий остров" приходят известные петербуржцы – Полина Фрадкина, Кирилл Миллер, Николай Копейкин, Олег Гаркуша и другие – чтобы создавать керамические изделия, которые потом будут выставлены на благотворительный аукцион.

Александр Друзь поработал гончаром, чтобы помочь детям

Все средства от продажи лотов будут направлены подопечным фонда "Теплый дом" – семьям с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...