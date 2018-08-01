Доброе дело
01.08.2018 11:10
Александр Друзь поработал гончаром, чтобы помочь детям
Александр Друзь пришел в Театр гончарного волшебства "Лисий остров", чтобы попробовать поработать за гончарным кругом и помочь детям.
Дмитрий Шайфер /
Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой совы», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова» Александр Друзь принял участие в благотворительной акции – уже несколько месяцев в "Лисий остров" приходят известные петербуржцы – Полина Фрадкина, Кирилл Миллер, Николай Копейкин, Олег Гаркуша и другие – чтобы создавать керамические изделия, которые потом будут выставлены на благотворительный аукцион.
Все средства от продажи лотов будут направлены подопечным фонда "Теплый дом" – семьям с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации.
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