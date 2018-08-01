«Левада-центр»: 37% россиян готовы протестовать против пенсионной реформы

Число граждан России, готовых принять участие в акциях протеста с экономическими требованиями, выросло до рекордного уровня с 2009 года.

Опрос «Левада-центра», опубликованный 1 августа, показал, что подавляющее большинство россиян (71%) хотели бы отмены пенсионной реформы. 64% опрошенных отметили, что повышение возраста выхода на покой негативно скажется на их жизни. 53% не хотят отстаивать свое мнение на митингах, хотя процент тех, кто мог бы протестовать против нововведений, достигает 37%. А если говорить об экономических требованиях в целом, то количество потенциальных участников акций протеста равно 28%. Это тоже высокий показатель, считают исследователи.

«В июле 2018 года – впервые с 2009 года – вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в России в представлениях населения превысила 40-процентный порог, – отмечают социологи. – Готовность принимать участие в таких протестах в настоящее время составляет 28%, что является максимальным значением в «посткрымский» период».

С политическими требованиями в июле на улицы готовы выйти 23%, хотя еще в марте их число не дотягивало и до 10%. Столь высокие показатели в последний раз были зафиксированы после выборов в Государственную думу в 2012 году. Напомним, в феврале 2012-го случилась Болотная площадь, организаторы которой высказались против фальсификаций на выборах.

Ранее «Левада-центр» заявил, что пенсионная реформа сказалась на рейтинге власти, который опустился до уровня 2005 года. Так, согласно опросу, проведенному в конце июля, только 67% респондентов остались довольны работой правительства.

Госдума РФ в первом чтении проголосовала за повышение возраста выхода на пенсию19 июля. Как гласит законопроект, женщины будут трудиться до 63 лет (это повышение сразу на 8 лет), мужчины — до 65.