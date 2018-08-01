От Джубги до Сочи могут построить самую дорогую в России дорогу

Стоимость новой дороги в Краснодарском крае может составить 1,2 триллиона рублей. Трасса, по проекту, пройдет от Джубги до Сочи через десятки мостов и тоннелей.

Об этом 1 августа сообщили «Ведомостям» федеральные чиновники. Предполагаемая длина трассы — 119 километров, если дорога будет построена, то один из самых загруженных участков на пути из столиц к прибрежным курортам Краснодарского края составит всего час. Четырехполосная скоростная трасса заменит горный серпантин, предполагается, что состоять она будет в основном из тоннелей. Обход Туапсе может обойтись почти в 200 миллиардов рублей, построить придется 10 мостов и 7 тоннелей. Миновать Сочи помогут 16 тоннелей, 25 мостов и 180 миллиардов. 8 мостов и 4 тоннеля за 130 миллиардов проведут в обход поселка Лазаревское. Строительство еще 80 километров дороги оценивается в 700-800 миллиардов.

Начать работы Росавтодор рассчитывает уже в следующем году, но все упирается в финансы — хватит ли в бюджете денег на самую дорогую в России трассу, чиновники пока сказать затрудняются. Рассматривается вариант государственно-частного партнерства: источники издания уверяют, что стройкой интересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга.

Ежегодно на отрезке Джубга — Сочи проезжают более 8 миллионов машин.

Напомним, параллельно обсуждается вопрос строительства моста на Сахалин. Владимир Путин обещал подумать о переправе, руководствоваться президент собирался справедливостью.