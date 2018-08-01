Загранпаспорт за 5000 рублей. Пошлина на документ нового образца резко выросла с 1 августа

Пошлина за получение загранпаспорта выросла в России с 1 августа. Теперь документ нового образца стоит 5 000 рублей. Детский — наполовину дешевле.

Загранпаспорт сдал дороже сразу на 1500 рублей — до этого его можно было оформить за 3500. Детский подорожал на тысячу. Но если оформлять документы через портал Госуслуг, госпошлина, как и раньше, рассчитывается с 30-процентной скидкой.

Паспорт старого образца стоит дешевле, но он все менее популярен из-за 5-летнего срока действия.

Напомним, решение об увеличении тарифов Госдума утвердила 19 июня текущего года. Рост пошлины объяснили тем, что паспорт нового образца будет содержать электронный носитель информации. А это увеличит расходы федерального бюджета.

Еще одной неприятностью для любителей заграничных путешествий на днях стал законопроект об аккредитации визовых центров в РФ. Чем он мог грозить туристическому рынку, остается только догадываться, но автор документа после бурного обсуждения в СМИ отозвал свою инициативу из нижней палаты парламента.