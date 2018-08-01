В Ленобласти надругались над дошкольницей. Задержаны ее отец и брат

Следственные органы расследуют сексуальное насилие в отношении девочки дошкольного возраста в Тосненском районе Ленобласти. Подозреваемые — близкие люди, ее отец и брат.

Как стало известно «Фонтанке», 31 июля в одном из поселков Тосненского района были задержаны двое местных жителей — 40-летний мойщик транспорта и его сын, девятиклассник. Им вменяют серьезное преступление — насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Потерпевшая, по мнению следствия, – дочь и сестра фигурантов, девочка 2011 года рождения. Противоестественное происходило в квартире, где живет семья, достаточно долго: с октября 2017 года по июнь 2018-го.

Родственники задержаны на двое суток. Следствию предстоит разобраться, как такое стало возможно.

По данным ГСУ СК РФ по Ленобласти, мать семейства лишена родительских прав. В полицию, заметив неладное, обратилась крестная девочки. Отец потерпевшей ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.