В Рособрнадзоре обсуждают отмену пятибалльной системы оценок в школах

Возможность отказаться от пятибалльной системы оценок в российских школах и перейти на 12-балльную систему обсуждается в Рособрнадзоре и других профильных ведомствах. Об этом 1 августа рассказали замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев и руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Виктор Болотов.

Как пишет РБК со ссылкой на «Известия», Музаев полагает, что отмена пятибалльной системы оценок требует провести «очень много работы». «Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», — пояснил Музаев.

Виктор Болотов в ходе обсуждения также подтвердил, что этот вопрос давно обсуждается, и Центр мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ выполнял проектные работы по переходу на 12-балльную систему. Однако для перехода на нее необходимо повышения квалификации учителей, отметил он.

Эксперт отметил, что современные экзамены — единый и основной государственные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ) — представляют принципиально отличающиеся от пятибалльной системы оценок. «И ЕГЭ, и ОГЭ — не пятибалльные системы, основанные на «вычитании» — чем больше отступил от канона, тем ниже отметка, они накопительные», — сказал Болотов.

По его словам, переход на стобалльную систему выставления оценок в школе сейчас невозможен. «Отличать 55 от 57 учителю без специальных психометрических процедур нереально», — отметил он. По его мнению, в школах сейчас работает даже не пятибалльная, а четырехбалльная система: «Кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы», — считает Болотов.

В апреле начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский говорил, что Рособрнадзор также планирует выдавать российским школьникам медали с учетом баллов, набранных на ЕГЭ.