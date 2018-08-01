Поставщик гальюнов для судостроительных заводов Петербурга, избитый налетчиками, отдал им 12,5 млн из сейфа

Трое налетчиков в масках навестили загородный дом директора производства судовых дверей и иллюминаторов ранним утром 31 июля. Несколько ударов по голове убедили петербуржца показать, где лежат деньги.

По информации «Фонтанки», в дверь частного дома в жилмассиве «Сады» Всеволожского района возвращавшуюся с улицы хозяйку втолкнули около пяти утра в понедельник. Трое, у одного из которых, по воспоминаниям потерпевших, был пистолет, связали 60-летним женщине и ее супругу руки, последнего несколько раз ударили по голове. Разбитое лицо вынудило хозяина, директора компании «Гесер», открыть металлический ящик. Налетчики забрали 12,5 миллиона рублей и собирались делить их в салоне припаркованного возле дома внедорожника, но двигатель хозяйского «Лэнд Ровера» заблокировала система спутниковой охранной сигнализации, уходить троице пришлось пешком. Бизнесмену и его супруге понадобилась медицинская помощь, тем временем во Всеволожском УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», следователи просматривают записи с камер видеонаблюдения.

АО «Гесер» специализируется на производстве судовых дверей, иллюминаторов, крышек и гальюнов. Среди постоянных заказчиков, по данным СПАРК, «Адмиралтейские верфи», «Балтийский завод — судостроение», Выборгский, Амурский, Онежский, Прибалтийский, Средне-Невский и другие судостроительные заводы.