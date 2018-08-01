СМИ узнали об аресте офицеров ФСБ, которые боролись с коррупцией во ФСИН. Их обвиняют в мошенничестве

Двое офицеров управления «М» Федеральной службы безопасности России, после рапортов которых было инициировано масштабное расследование в Федеральной службе исполнения наказаний, в результате чего был арестован экс-замглавы ФСИН Олег Коршунов, сами стали фигурантами уголовного дела. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере, сообщает 1 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, под следствием оказались майор Сергей Никитюк и капитан Константин Струков. По предварительной информации, они якобы участвовали в незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком «На Остаповской» на юго-востоке столицы недалеко от станции «Волгоградский проспект». Следствие полагает, что в 2016 году оба контрразведчика, узнав о том, что столичные власти собираются снести несколько павильонов, расположенных на рынке, обратились к владельцу компании. Они якобы предложили ему «решить вопрос» с сохранением его бизнеса, взамен попросили переоформить половину фирмы, уставный капитал которой составлял 4,6 млн руб., на стороннего человека. Сделка по каким-то причинам не состоялась, однако позднее половину компании переписали на мать их кандидата. Позже рынок снесли, предложив собственникам компенсацию в размере 90 миллионов рублей. Прежний владелец, которому пришлось делить сумму с новоявленным компаньоном, посчитал себя обманутым и пошел в правоохранительные органы.

Изначально Никитюк и Струков находились на свободе, однако позже были взяты под стражу по ходатайству следствия. Сейчас они находятся в следственном изоляторе «Лефортово». Женщину, которая стала владелицей половины компании, арестовывать не стали, ограничившись подпиской о невыезде. Оба контрразведчика свою вину не признают. Их защита не исключает, что речь идет о мести офицерам ФСБ за их профессиональную деятельность.

Экс-замглавы ФСИН Олег Коршунов был арестован в сентябре 2017 года по делу о хищении 160 млн рублей.