В Петербурге задержали посредницу спонсоров ИГ. Она перевела в Сирию более 800 тысяч рублей

Гражданка Узбекистана, живущая в Петербурге, как минимум полтора года переводила деньги на счета террористов из запрещенной в России организации «Исламское государство». Кто перечислил ей 800 тысяч, позднее отправленных в Сирию, выясняет полицейский центр «Э».

Как стало известно «Фонтанке», к утру 1 августа Следственный комитет в Приморском районе возбудил уголовное дело по статье «Финансирование терроризма» в отношении 39-летней иностранки. Гражданка Узбекистана, уверены в центре «Э» петербургского главка, начиная с июня 2016 года переводила деньги на счета террористов, которые принимают участие в боевых действиях в Сирии. В списке из девяти фамилий одна и та же встречается лишь единожды, а суммы колеблются от 14 до 425 тысяч рублей. Всего в период с лета 2016 по осень 2017 года женщина, по версии следствия, перевела в арабскую республику 816 605 рублей. В главке полагают, что задержанная получала переводы от местных, сочувствующих ИГИЛ, мусульман, и уже после распределяла деньги между боевиками. Источники финансирования террористов пока не установлены.