Порошок в сабвуфере. КОНи не дали разгуляться компании с Композиторов

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков (КОН) сорвали веселье компании из четырех человек на севере Петербурга. В машине нашли и музыку, и белый порошок. Теперь молодым людям не до развлечений: не всех оставили на свободе.

Как стало известно «Фонтанке», «Тойоту Авенсис» с областными номерами, которая была уже давно на примете у КОНей, «тормознули» у дома №26, корпус 3, по улице Композиторов. В салоне находились двое молодых мужчин и их спутницы, часть компании живет как раз на Композиторов. Оперативники знали, что искать, поэтому решительно взялись за обследование багажника иномарки. И нашли: в каркасе сабвуфера лежали два свертка с порошком. По одному из них экспертиза уже готова: в пакете было почти 600 г психотропного вещества.

В поисках производителя 30 июля сотрудники правопорядка приехали к гаражам в поселке Тельмана. В одном из боксов были задержаны двое колпинцев, а с ними — оборудование, посуда и «ингридиенты» для изготовления запрещенного порошка.

Двое фигурантов дела в СИЗО, двое — под подпиской. Девушкам меру пресечения не избирали.