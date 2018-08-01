В ЦАР рассказали подробности нападения на российских журналистов: Они были в тюрбанах и говорили по-арабски

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) рассказали подробности нападения на российских журналистов. Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты накануне в 23 километрах от города Сибю (Сибут). В ЦАР они прилетели по заданию Центра управления расследованиями, снимающего документальный фильм о неформальном вооруженном формировании, известном как группа Вагнера.

Съемочную группу перед убийством захватили примерно 10 человек, которые говорили на арабском языке, сообщает 1 августа Associated Press со ссылкой на чиновника города Сибю Марселина Йойо.

Он рассказал, что журналисты выехали из города около 7 вечера по местному времени. На них напали в 23 километрах от Сибю.

«Силы безопасности советовали им не уезжать, потому что уже было темно. Их захватили около 10 человек. Они были в тюрбанах и говорили только по-арабски», — отметил Йойо.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство» и планирует отправить в ЦАР запросы о правовой помощи. Тела доставили в столицу Банги и планируют в ближайшее время отправить в Россию.