Происшествия
В Мексике при взлёте разбился самолёт Embraer 190. Все пассажиры и экипаж выжили
Cамолет Embraer 190 разбился в Мексике сразу после взлета вечером 31 июля. На борту находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа. В катастрофе никто не погиб.
Как сообщает 1 августа РБК, лайнер выполнял рейс из Дуранго в Мехико. Губернатор штата Дуранго Хосе Аиспуро рассказал, что самолет взлетал при сильном ветре и дожде. По его словам, при взлете самолет подвергся резкому порыву ветра. В результате, после отрыва от земли самолет потерял скорость и задел землю левым крылом. Оба двигателя лайнера при столкновении отвалились, а сам он упал в горизонтальном положении. Экипаж смог выпустить спасательные трапы и пассажиры покинули салон до начала возникновения пожара.
Cellphone video shows firefighters responding to crash of Aeromexico Flight 2431 at airport in Durango, Mexico.— ABC News (@ABC) July 31, 2018
No deaths have been reported, but authorities say more than 80 people were injured. https://t.co/yra12Z1830 pic.twitter.com/AxsLvmtPSK
Министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса. в Twitter сообщил, что в больницы доставили 90 пострадавших.«О смертях не сообщалось», — подчеркнул Эспарса.
В российском посольстве рассказали, что россиян на борту потерпевшего крушения самолета не было.
Проводится расследование причин катастрофы.