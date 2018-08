В Мексике при взлёте разбился самолёт Embraer 190. Все пассажиры и экипаж выжили

Cамолет Embraer 190 разбился в Мексике сразу после взлета вечером 31 июля. На борту находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа. В катастрофе никто не погиб.

Как сообщает 1 августа РБК, лайнер выполнял рейс из Дуранго в Мехико. Губернатор штата Дуранго Хосе Аиспуро рассказал, что самолет взлетал при сильном ветре и дожде. По его словам, при взлете самолет подвергся резкому порыву ветра. В результате, после отрыва от земли самолет потерял скорость и задел землю левым крылом. Оба двигателя лайнера при столкновении отвалились, а сам он упал в горизонтальном положении. Экипаж смог выпустить спасательные трапы и пассажиры покинули салон до начала возникновения пожара.

Cellphone video shows firefighters responding to crash of Aeromexico Flight 2431 at airport in Durango, Mexico.



No deaths have been reported, but authorities say more than 80 people were injured. https://t.co/yra12Z1830 pic.twitter.com/AxsLvmtPSK