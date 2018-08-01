Убытки Смольного от тайных парковок Петербурга выросли до 100 млн. «Ленэнерго» тоже страдало

Комитет имущественных отношений Петербурга дополнил информацию «Фонтанки» о подпольных парковках на севере города. Владельцев стихийного бизнеса ждут пять уголовных дел.

Как сообщили в КИО 31 июля, охота за нелегальными стоянками идет с весны 2017 года, когда внимание сотрудников ведомства привлек земельный участок на Приозерском шоссе у дома 18 корпус 2 в Парголово. Они сделали запрос по освобождению участка в госинспекцию по контролю за недвижимостью.

Обход окрестностей вывел чиновников еще на две парковки. О них писала «Фонтанка». На Апраксинской и Голицынской улицах дельцы освоили землю, рассчитанную на 450 машино-мест и ежемесячный доход 1,3 млн рублей. Автомобилисты заносили деньги теневому казначею, жившему в доме на колесах.

Еще две документально не существующие парковки нашли на улице Композиторов у домов 12А и 12Б и на Северном проспекте у 7-го дома.

По собранным сотрудниками КИО материалам полиция к июлю 2018 года возбудила пять уголовных дел по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере». Потери Смольного, по данным «Фонтанки», составляют около 100 млн рублей. Их можно высчитать по методике определения арендной платы за государственную землю. Несла убытки и компания «Ленэнерго», от сетей которой питались парковки.