Смерть на «Скандинавии»: два ДТП в одном месте, среди пострадавших беременная женщина

Один человек погиб и двое серьёзно пострадали в ДТП на 114-м километре автодороги «Скандинавия» вечером 31 июля, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На этом участке произошли два ДТП одно за другим. Первое без пострадавших, а второе, в 20:25, смертельное. Столкнулись «Митсубиси Аутлендер» и «Ауди А6». Водитель «Митсубиси», 55-летний мужчина, скончался. Двоих из «Ауди» госпитализировали в тяжёлом состоянии: 31-летнего мужчину-водителя и 26-летнюю женщину-пассажирку.

В «Мегаполисе» уточняют, что ДТП случилось на въезде в посёлок Лейпясуо, неподалёку от Выборга. После удара машины как будто взорвались – загорелись. Тушить начали из ехавшей мимо цистерны с водой.

Пострадавшая, по словам очевидцев, – женщина на втором месяце беременности. У мужчины, лежащего на дороге, серьёзный перелом ноги.

«Это перекрёсток [дорог на] Стрельцово и Лейпясуо. Там была авария до этого, и её оформляли (та, машина, что у столба, и жёлтая), я проезжал перекрёсток, дорога была чистая, – рассказывает Александр в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Проехав пару метров, услышал хлопок. Участок просматриваемой дороги большой, так что «Ауди» ехала с хорошей скоростью и протаранила машину, выезжающую из Лейпясуо».

«Я ехала со стороны Выборга, – добавляет Мария. – Именно эта «Ауди» обгоняла всех рискованно, передо мной даже через двойную сплошную. Очевидцы говорят, что он летел под 200. Вышел на обгон на перекрёстке, а там как раз машина на поворот была».

«Галант» полностью в мясо, «Ауди» – передняя часть. На другой стороне «Вектра» в знак ушла. И касательно «Гольф», – описывает последствия Марина. «Удар был в заднюю часть машины, его крутило и выкинуло на крышу, ибо она смята, а зад оторван вообще», – добавляет Алексей.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.