«Милиционеров» из Pussy Riot отпустили домой из ОВД «Лужники»

Всех участников Pussy Riot отпустили из ОВД «Лужники» под обязательство о явке.

Фото «с воли» опубликованы ночью 1 августа в twitter. Участникам панк-группы Pussy Riot ранее предъявили нарушение правил организации публичного мероприятия. Устроивших акцию «Милиционер вступает в игру» оппозиционеров задержали сразу после выхода из спецприемника, где они отбывали наказание за незаконное ношение полицейской формы. Новый состав грозил им еще 10 сутками ареста.

Во время финального матча мундиаля 15 июля четверо участников Pussy Riot выбежали на футбольное поле. Игру пришлось остановить, чтобы вынести с газона парня и трех девушек.