Грузия проводит военные учения НАТО

Совместные учения стран- членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018 начинаются 1 августа на военной базе Вазиани в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

По данным ведомства, в маневрах "примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран-членов и партнеров НАТО: Грузии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Турции, Украины, Франции и Эстонии. Сценарий этих плановых учений предусматривает проведение командно-штабных и полевых занятий, боевые стрельбы, взаимодействие маневренных и боевых элементов", – говорится в сообщении.

В тренировках будет задействована техника Европейского командования ВС США, которая в конце июля была доставлена по морю в грузинский порт Поти из румынского порта Констанца – это, в частности, танки MIA2 Abrams, бронетранспортеры Stryker, БМП Bradley.

Первые учения Noble Partner прошли в Грузии в 2015 году – в них приняли участие 400 грузинских и 200 военнослужащих США. С тех пор они проводятся ежегодно, в 2017 году в маневрах участвовали 2 тыс. 805 военнослужащих из восьми стран членов и партнеров НАТО.