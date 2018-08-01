На заезде на ЗСД машину проткнул отбойник

Смертельная авария произошла вечером 31 июля, около 21:50, на заезде на ЗСД и КАД с Предпортовой улицы.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель «БМВ», вероятно, не справившись с управлением, наехал на ограждение и погиб на месте. Его личность выясняется.

Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют модель BMW – Е34. «Отбойник сиденье наизнанку вывернул с тканью через багажник», – отмечает Андрей. «Отбойником разрезало, хирургам уже здесь делать нечего», – добавляет Денис.

«Запутался, куда поворачивать», – предполагает Дарья. Андрей возражает: «На машине написано «Предпортовая, 6». Наверняка, человек знал все эти развязки. И маловероятно, что запутался».

В «Мегаполисе» отмечают, что на месте аварии образовался затор из-за притормаживающих зевак.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.