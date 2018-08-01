Посольство РФ в Великобритании: накопилось много вопросов о деятельности химлаборатории в Портон-Дауне

Деятельность британской химической лаборатории в Портон-Дауне вызывает множество вопросов у российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Отвечая на вопрос о том, отреагировали ли британские власти на запрос российского дипломатического представительства в МИД Соединенного Королевства о встрече с главой данной военной лаборатории Гари Эйткенхедом, дипломат ответил отрицательно. "К сожалению, нет реакции ни на наш публичный комментарий, ни на наше обращение в Форин оффис в апреле с просьбой организовать встречу с экспертами в Портон-Дауне. У российской стороны накопилось много вопросов, в том числе технического характера, на которые мы хотели бы получить четкие ответы", – сказал он.

По словам пресс-секретаря посольства, этот список стремительно растет по мере продвижения расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери, а линия британских властей на засекречивание обстоятельств этих отравлений только укрепляет подозрения российской стороны о наличии связи между указанными инцидентами и деятельностью лаборатории в Портон-Дауне. "В условиях, когда инциденты произошли в радиусе 10 км от этого объекта, игнорирование такого рода опасений выглядит как минимум странно. Невозможно не обращать внимания и на многочисленные свидетельства в открытых источниках о регулярных инцидентах в лаборатории. Даже сухие и лаконичные ежегодные отчеты Портон-Дауна не могут скрыть того, что количество нарушений правил безопасности, представляющих повышенную опасность, на этом объекте держится на стабильно высоком уровне", – добавил российский дипломат.

Он напомнил, что, согласно последнему отчету, в 2017-2018 годах в Портон-Дауне произошло 53 инцидента, из которых 42 представляли повышенную угрозу, в том числе жизни и здоровью сотрудников. "Настораживает тот факт, что какая-либо информация об обстоятельствах данных инцидентов и степени их угрозы для местных жителей попросту отсутствует. Неясно, какие меры предпринимались для их устранения, были ли пострадавшие, привлекался ли кто-либо к ответственности, и главное, были ли сделаны выводы, чтобы исключить повторение инцидентов в будущем? И это не говоря уже о том, что в последние годы несколько сотрудников лаборатории погибли при странных обстоятельствах, а дела об их смерти были поспешно закрыты", – констатировал пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.