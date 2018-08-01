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01.08.2018 00:48
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Фабрика по имитации дорогих коньяков работала на севере Петербурга.«Элитку» лили из ржавой бочки

В Петербурге разгромили производство алкоголя, замаскированного брендовые напитки. Этиловый спирт разливали из ржавой бочки, нужный цвет напитку придавали красители и узнаваемые этикетки.

Изъятие

Как стало известно «Фонтанке», ближе к полуночи 31 июля оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции Выборгского УМВД пришли в гаражный массив на Придорожной аллее, 20. За закрытыми дверями одного из бокса слышалось интригующее журчание. 44-летний хозяин Юра открывал с тяжелым вздохом. Отодвинутая щеколда символизировала крах его бизнеса.

В гараже слева от входа стояла потрепанная бочка. В нее заливался спирт, который потом сортировался по емкостям в зависимости от фантазии Юры. Нехитрые пищевые добавки позволяли ему выдавать товар за брендовые напитки. Под продажу уже были готовы 65 литров мнимого коньяка и 220 литров различных видов поддельной водки.

Акцизными марками Юра не грешил, спиртное разливалось по канистрам и продавалось будто бы «от производителя» по оптовым ценам. Товар изъяли, хозяину гаража разрешили обзвонить клиентов и сообщить прискорбную новость о выходе высокотехнологичного оборудования из строя, и что ремонт займет неопределенное время.

Еще один завод прекратил существование в гараже на Суздальском проспекте. Дела бутлегера, видимо, шли не очень хорошо, кризис перепроизводства вынудил его выгнать машину для хранения приготовленной продукции.

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