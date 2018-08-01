В Петербурге на Невском появились цветы в память об убитых в Африке журналистах

Возле Дома Журналиста на Невском проспекте, 70 появились цветы и портреты погибших в Центральноафриканской Республике журналистов. Горожан призывают почтить память убитых документалистов.

Цветы возле таблички «Союз журналистов» возложили активисты движения «Время» ( бывшая «Весна»).

«Эти люди поехали в опасную страну, где идёт война, чтобы донести до нас, живущих мирной жизнью, правду. Это надо помнить! И единственное что мы можем сделать сейчас – показать что мы помним. Наши цветы у Дома журналистов будут значимой поддержкой всем кого шокировало убийство Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, поддержкой для их скорбящих родственников и друзей»,-рассказал «Фонтанке» координатор «Времени» Тимур Рассулов. «Наше движение призывает всех приходить и почтить память погибших в течение дня к дому журналистов»,-добавил он.

Напомним, 31 июля стало известно о гибели в Центральноафриканской Республике трёх граждан России. Ими оказались журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Россияне были убиты при обстреле автомобиля неустановленными вооруженными людьми на дороге в 23 км от города Сибю. Водитель машины, в котором ехали журналисты, остался жив.

По предварительным данным, журналисты занимались съемкой документального фильма о деятельности российской частной военной компании в ЦАР.