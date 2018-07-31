Минфин США продлил срок отказа от акций компаний Дерипаски до октября

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 31 июля дал еще три месяца компаниям Дерипаски на то, чтобы разобраться с контрольным пакетом акций и выйти из-под санкций. Теперь американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства En+, UC Rusal и группы ГАЗ до 23 октября 2018 года. Предыдущий крайний срок был 5 августа. Соответствующая лицензия на продление опубликована на сайте Минфина.

На прошлой неделе глава совета директоров En+ предложил минюсту США план по выводу компании из-под санкций. Для этого En+ снизит долю Олега Дерипаски (сейчас у него 70% акций), исключит его из совета директоров самой компании и алюминиевого концерна UC Rusal, а также заменит его людей независимыми директорами.

В случае если администрация Трампа не примет этот план, лоббисты из американской юридической компании Mercury пообещали чиновникам большие проблемы в автомобилестроительной и судостроительной отраслях из-за трудностей с поставкой алюминия. Также возможен выплеск на рынок китайского сырья, а то и вовсе продажа UC Rusal китайским инвесторам.