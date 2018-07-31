В колонии, где сидит убийца Немцова, мечеть объединяют с синагогой. Осужденные объявили голодовку

В исправительной колонии Иркутска зреет конфесиональный бунт. Администрация будто бы стравливает мусульман и иудеев и необоснованно помещает осужденных в штрафной изолятор. Среди протестующих – убийца Бориса Немцова.

Как сообщает 31 июля в своем Facebook адвокат Роза Магомедова, голодовку в ИК-3 ФСИН Иркутской области объявили 17 человек.

«Администрация разжигает искусственно конфликт между мусульманами и иудеями, пытаясь перенести мечеть в помещение синагоги. По необоснованному помещению в ШИЗО голодают Аслаханов Анвар, Засетов Эдуард, Купцов Александр, Дадаев Заур», – уточняет защитник.

Бывший военнослужащий чеченского батальона «Север» Заур Дадаев признан виновным в убийстве политика Бориса Немцова и приговорен к 20 годам строгого режима. В колонию его этапировали в январе 2018 года.

Ранее в учреждении вспыхивали бунты. Осужденные были недовольно суровыми условиями содержания и ценами в местном магазине. Банка тушенки стоила 300 рублей.

ИК-3 находится почти в центре Иркутска. Построена в 1935 году. Единственное в Сибири и на Дальнем Востоке учреждение для бывших силовиков. Для укрепления их духа плац украшен большим плакатом с афоризмом Бальтазара Грассиана: «Не умеешь нести бремя невзгод – усугубляешь их тяжесть». В настоящее время колонию населяют 1200 человек. Развито обувное производство, его мощность – 100 тысяч пар в год. На территории колонии находятся безалкогольный бар «У Иваныча» и помещения для отправления духовных надобностей представителями четыре религий: христианства, ислама, иудаизма и буддизма. Администрация ИК-3 регулярно сетует на нехватку площадей. Потребности растут, а расположение в городской черте не позволяет расширяться.