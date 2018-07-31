18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +29
$ 62.35р
73.07р
23:33 31.07.2018
Расширенный поиск

Спорт
31.07.2018 23:25
Печать

Сын миллиардера Аркадия Ротенберга уедет играть в хоккей в Северную Америку

Нападающий петербургского хоккейного клуба «Динамо» Павел Ротенберг, сын миллиардера Аркадия Ротенберга, может продолжить карьеру в Северной Америке. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на гендиректора команды Сергея Черкаса.

«Вопрос его отъезда в канадскую молодежную лигу открыт. Думаю, все будет понятно к 1 сентября. Конечно, хотелось бы сохранить нашего основного игрока, чтобы он прогрессировал в «Динамо», где есть все возможности для роста. Но если Павел примет решение поехать за океан, то это тоже неплохое решение. Он получит важный опыт и, поиграв там какое-то время, я уверен в этом, он вернется в Россию и будет защищать цвета «Динамо»», – заявил Черкас.

Павел Ротенберг родился 29 февраля 2000 года. В сезоне 2017/18 выступал за молодежную команду «Динамо». В 48 матчах регулярного сезона МХЛ набрал 14 очков (5+9). В 8 матчах плей-офф набрал 2 очка (0+2) очка. Его контракт действует до 2020 года. Летом его приглашали в тренировочный лагерь «Торонто».

Напомним, что семья Ротенебргов считается одной из самых спортивных в России. Браться Борис и Аркадий Ротенберги в 1960-х годах занимались дзюдо на одном татами с Владимиром Путиным. Впоследствии оба стали успешными бизнесменами, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов. Однако любовь к спорту у них не пропала. Аркадий Ротенберг – председатель правления Федерации хоккея России и первый-вице-президент федерации дзюдо России. Борис Ротенберг – вице-президент федерации дзюдо России, основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing . Их дети также активно вовлечены в спорт. Помимо хоккеиста Павла Ротенберга, один сын Бориса Ротенберга – Борис – в 2018 году стал чемпионом России по футболу в составе «Локомотива», второй – вице-президент хоккейного клуба СКА. Подробнее о спортивных ценностях Ротенбергов читайте в материале «Фонтанки» .

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
31.07.2018 16:27

Лаборатория качества LEGENDA: отделка

В smart-комплексах "LEGENDA Дальневосточного" и "LEGENDA Комендантского", которые строятся в Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга, полным ходом идёт один из финальных этапов – отделка
СК «Полис Групп»
31.07.2018 15:30

ЖК «Полис на Московской» аккредитован ведущими банками

Новый проект комфорт-класса СК «Полис Групп» городской квартал «Полис на Московской» аккредитован ведущими банками в рамках ипотечных программ.
Петербургская недвижимость
31.07.2018 15:19

«Петербургская Недвижимость» представляет квартиры в ЖК «New Time»

«Петербургская Недвижимость» стала партнером «РосСтройИнвест» по реализации квартир ЖК «New Time» в Приморском районе.
Setl City
31.07.2018 15:08

В парке возле ЖК «Солнечный город» закончены основные строительные работы

В парке отдыха рядом с ЖК «Солнечный город», который Setl City возводит в Красносельском районе, закончены основные строительные работы и высажены деревья и кустарники
Yota
31.07.2018 13:26

Yota запустила простой конструктор для планшета

Yota запустила простой конструктор для планшета. Теперь пользователям доступны три пакета трафика на выбор, подключение безлимитного доступа к самым популярным приложениям, а также возможность купить пакет исходящих минут
ПАО «Группа ЛСР»
31.07.2018 12:46

В «Цивилизации» достроен первый дом

«Группа ЛСР» завершила строительство первого дома в одном из своих масштабных проектов в Санкт-Петербурге. На днях компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №1 в составе жилого комплекса «Цивилизация»
фото предоставлено пресс-службой ЦДС
31.07.2018 11:22

В Петербурге стартовал сезон бесплатной йоги

В двух петербургских парках – имени Академика Сахарова и в Палевском саду – состоялись первые бесплатные занятия по йоге* для всех желающих
АО «Строительный трест»
31.07.2018 10:52

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в июле

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», а также МФК AVATAR. 5 лот ЖК NEWПИТЕР в городском поселке Новоселье – получено разрешение на ввод в эксплуатацию
Строительный холдинг «ПСК»
30.07.2018 17:01

ЖК «Славянка» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс «Славянка» «Петербургской строительной компании» 27 июля 2018 года получил аккредитацию Сбербанка.
ГК «КВС»
30.07.2018 16:21

Социальная инфраструктура в «Ясно.Янино» продолжает активно развиваться

В микрорайоне «Ясно.Янино» совсем скоро начнет работать медицинский центр
ГК «КВС»
30.07.2018 16:14

«Новое Сертолово» в безопасности

Охранное предприятие «КВС-Безопасность» осваивает новый вид транспорта. Теперь в микрорайоне «Новое Сертолово» можно встретить сотрудников охраны на сегвеях
ПАО «Группа ЛСР»
30.07.2018 15:08

В Петербурге к 2025 году появится новый пешеходный бульвар

В Невском районе Санкт-Петербурга появится новая точка притяжения – прогулочный бульвар в составе жилого проекта «Цивилизация» от «Группы ЛСР». К реализации проекта благоустройства компания приступит в течение года после сдачи в эксплуатацию первых домов комплекса