Сын миллиардера Аркадия Ротенберга уедет играть в хоккей в Северную Америку

Нападающий петербургского хоккейного клуба «Динамо» Павел Ротенберг, сын миллиардера Аркадия Ротенберга, может продолжить карьеру в Северной Америке. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на гендиректора команды Сергея Черкаса.

«Вопрос его отъезда в канадскую молодежную лигу открыт. Думаю, все будет понятно к 1 сентября. Конечно, хотелось бы сохранить нашего основного игрока, чтобы он прогрессировал в «Динамо», где есть все возможности для роста. Но если Павел примет решение поехать за океан, то это тоже неплохое решение. Он получит важный опыт и, поиграв там какое-то время, я уверен в этом, он вернется в Россию и будет защищать цвета «Динамо»», – заявил Черкас.

Павел Ротенберг родился 29 февраля 2000 года. В сезоне 2017/18 выступал за молодежную команду «Динамо». В 48 матчах регулярного сезона МХЛ набрал 14 очков (5+9). В 8 матчах плей-офф набрал 2 очка (0+2) очка. Его контракт действует до 2020 года. Летом его приглашали в тренировочный лагерь «Торонто».

Напомним, что семья Ротенебргов считается одной из самых спортивных в России. Браться Борис и Аркадий Ротенберги в 1960-х годах занимались дзюдо на одном татами с Владимиром Путиным. Впоследствии оба стали успешными бизнесменами, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов. Однако любовь к спорту у них не пропала. Аркадий Ротенберг – председатель правления Федерации хоккея России и первый-вице-президент федерации дзюдо России. Борис Ротенберг – вице-президент федерации дзюдо России, основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing . Их дети также активно вовлечены в спорт. Помимо хоккеиста Павла Ротенберга, один сын Бориса Ротенберга – Борис – в 2018 году стал чемпионом России по футболу в составе «Локомотива», второй – вице-президент хоккейного клуба СКА. Подробнее о спортивных ценностях Ротенбергов читайте в материале «Фонтанки» .